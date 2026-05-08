Presidente Mulino se reúne con el rey Felipe VI para abordar comercio, inversiones y cooperación

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sostuvo un encuentro bilateral con el rey de España, Felipe VI, en el que abordaron temas estratégicos sobre programas de cooperación, inversiones, comercio, seguridad, energía, el sector marítimo y la geopolítica internacional.

La reunión tuvo lugar en la ciudad de San José, en el marco de la toma de posesión de la mandataria costarricense, Laura Fernández. Durante el intercambio, el monarca español manifestó que su país mantiene una disposición total para colaborar con Panamá, subrayando la estrecha relación histórica que une a ambas naciones.

“Tenemos que apoyarnos mucho en comercio, el derecho internacional y los valores que nos han permitido llegar hasta aquí”, destacó el rey Felipe VI.

Por su parte, el presidente Mulino detalló los esfuerzos de su administración para estabilizar las finanzas públicas, proyectando que estas medidas permitirán un crecimiento de la economía nacional de entre el 4 % y 5 % para el presente año.

Asimismo, el mandatario panameño resaltó las inversiones clave en sectores como salud y vialidad, haciendo especial énfasis en la Línea 3 del Metro, que incluye la construcción de un túnel bajo el Canal de Panamá para aliviar el tráfico entre la capital y la provincia de Panamá Oeste.

Finalmente, Mulino agradeció el respaldo de España ante las listas discriminatorias. Informó que Panamá ya ha logrado salir de dos de estos listados y continúa ejecutando las acciones necesarias para ser excluido de la lista fiscal, la última pendiente en su agenda de cumplimiento internacional.