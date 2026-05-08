Allanan Junta Comunal de Ancón tras denuncias por presunto uso irregular de fondos públicos

Allanan Junta Comunal de Ancón tras denuncias.

Por Ana Canto Al mediodía de este viernes 8 de mayo, el Ministerio Público inició una diligencia de allanamiento en la Junta Comunal de Ancón, presidida por la representante Yamireth Batista, del Movimiento Otro Camino (MOCA).

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Las investigaciones surgen tras denuncias presentadas por exfuncionarios, quienes señalan el presunto uso de fondos públicos para realizar reparaciones en la residencia particular de la funcionaria, así como para la organización de un evento. El expediente también incluye denuncias por supuesto acoso laboral.

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