Allanan Junta Comunal de Ancón tras denuncias por presunto uso irregular de fondos públicos

Al mediodía de este viernes 8 de mayo, el Ministerio Público inició una diligencia de allanamiento en la Junta Comunal de Ancón, presidida por la representante Yamireth Batista, del Movimiento Otro Camino (MOCA).
Ante estos señalamientos, la Fiscalía adelanta las pesquisas por los presuntos delitos del uso de utilización de recursos estatales para beneficio personal y acoso laboral. La fiscal a cargo se mantiene en las instalaciones de la junta comunal para el desarrollo de la diligencia y la recolección de indicios.