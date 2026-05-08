Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 12:16

Allanan Junta Comunal de Ancón tras denuncias por presunto uso irregular de fondos públicos

Las investigaciones surgen tras denuncias presentadas por exfuncionarios de la Junta Comunal de Ancón.

Allanan Junta Comunal de Ancón tras denuncias.

Allanan Junta Comunal de Ancón tras denuncias.

Ana Canto
Por Ana Canto

Al mediodía de este viernes 8 de mayo, el Ministerio Público inició una diligencia de allanamiento en la Junta Comunal de Ancón, presidida por la representante Yamireth Batista, del Movimiento Otro Camino (MOCA).

Las investigaciones surgen tras denuncias presentadas por exfuncionarios, quienes señalan el presunto uso de fondos públicos para realizar reparaciones en la residencia particular de la funcionaria, así como para la organización de un evento. El expediente también incluye denuncias por supuesto acoso laboral.

Ante estos señalamientos, la Fiscalía adelanta las pesquisas por los presuntos delitos del uso de utilización de recursos estatales para beneficio personal y acoso laboral. La fiscal a cargo se mantiene en las instalaciones de la junta comunal para el desarrollo de la diligencia y la recolección de indicios.

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