Panamá Nacionales -  8 de mayo de 2026 - 10:11

SINAPROC mantiene vigilancia por polvo del Sahara en Panamá hasta el 10 de mayo

SINAPROC mantiene vigilancia por polvo del Sahara en varias provincias de Panamá. Conozca las recomendaciones y áreas bajo aviso.

SINAPROC - Polvo del Sahara cubrirá varias provincias de Panamá

SINAPROC - Polvo del Sahara cubrirá varias provincias de Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene vigilancia ante la presencia de partículas de polvo del Sahara sobre el territorio nacional hasta el próximo 10 de mayo de 2026.

SINAPROC - Provincias bajo aviso por polvo del Sahara

Las áreas bajo vigilancia incluyen:

  • Bocas del Toro
  • Colón
  • Panamá
  • Panamá Oeste
  • Ngäbe-Buglé
  • Guna Yala

¿Qué provoca este fenómeno?

Según un informe técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se trata del desplazamiento de la primera masa de polvo del Sahara de la temporada hacia Centroamérica y el Caribe.

Este fenómeno suele registrarse entre mayo y septiembre debido a la influencia de los vientos alisios en el Atlántico.

Las autoridades prevén un ambiente ligeramente brumoso y concentraciones moderadas de partículas en suspensión.

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Personas con alergias o enfermedades respiratorias podrían verse afectadas

El SINAPROC advirtió que las condiciones podrían afectar principalmente a:

  • Personas alérgicas.
  • Pacientes con enfermedades respiratorias.
  • Niños.
  • Adultos mayores.

Recomendaciones ante el polvo del Sahara

Las autoridades recomendaron:

  • Utilizar mascarilla si presenta sensibilidad respiratoria.
  • Evitar actividades prolongadas al aire libre durante períodos de mayor bruma.
  • Proteger a menores y adultos mayores.
  • Acudir al centro de salud más cercano en caso de dificultad respiratoria.

Además, recordaron que ante emergencias están habilitadas las líneas 520-4426 y 911.

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