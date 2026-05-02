Árbol cae en 24 de Diciembre: un herido y casas afectadas

Un adulto resultó herido y al menos dos residencias sufrieron daños tras la caída de un árbol en el sector de 24 de Diciembre, informaron las autoridades.
De acuerdo con el reporte preliminar, el árbol colapsó sobre viviendas del área, provocando daños materiales y generando alarma entre los residentes.
SINAPROC atiende caída de árbol con persona herida en Panamá
Equipos de emergencia acudieron al lugar para evaluar la situación, remover los restos del árbol y garantizar la seguridad en la zona.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alerta ante condiciones climáticas adversas, especialmente en sectores vulnerables a la caída de árboles u otros incidentes similares.