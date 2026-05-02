Árbol cae en 24 de Diciembre: un herido y casas afectadas

Un adulto resultó herido y al menos dos residencias sufrieron daños tras la caída de un árbol en el sector de 24 de Diciembre , informaron las autoridades.

El incidente fue atendido por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) , que confirmó que el afectado fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención oportuna y se mantiene en condición estable.

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De acuerdo con el reporte preliminar, el árbol colapsó sobre viviendas del área, provocando daños materiales y generando alarma entre los residentes.

SINAPROC atiende caída de árbol con persona herida en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2050576747922374743?s=20&partner=&hide_thread=false Un adulto resultó herido y dos residencias fueron afectadas por la caída de un árbol en el sector de la 24 de Diciembre. El @Sinaproc_Panama informó que el hombre fue trasladado a un centro médico donde recibió atención y se mantiene estable. pic.twitter.com/qOdwAdUhKO — Telemetro Reporta (@TReporta) May 2, 2026

Equipos de emergencia acudieron al lugar para evaluar la situación, remover los restos del árbol y garantizar la seguridad en la zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alerta ante condiciones climáticas adversas, especialmente en sectores vulnerables a la caída de árboles u otros incidentes similares.