Panamá Este Nacionales -  2 de mayo de 2026 - 10:25

Árbol cae en 24 de Diciembre: un herido y casas afectadas

Un hombre resultó herido tras la caída de un árbol en 24 de Diciembre. SINAPROC confirmó daños en dos viviendas y su estado es estable.

Árbol cae en 24 de Diciembre

Árbol cae en 24 de Diciembre

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un adulto resultó herido y al menos dos residencias sufrieron daños tras la caída de un árbol en el sector de 24 de Diciembre, informaron las autoridades.

El incidente fue atendido por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que confirmó que el afectado fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención oportuna y se mantiene en condición estable.

De acuerdo con el reporte preliminar, el árbol colapsó sobre viviendas del área, provocando daños materiales y generando alarma entre los residentes.

SINAPROC atiende caída de árbol con persona herida en Panamá

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Equipos de emergencia acudieron al lugar para evaluar la situación, remover los restos del árbol y garantizar la seguridad en la zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alerta ante condiciones climáticas adversas, especialmente en sectores vulnerables a la caída de árboles u otros incidentes similares.

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