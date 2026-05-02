Panamá Nacionales -  2 de mayo de 2026 - 13:31

Pasaportes Panamá: horario especial sábado 2 y domingo 3 de mayo

La Autoridad de Pasaportes atenderá este 2 y 3 de mayo en horario especial de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. para trámites y entrega de pasaportes.

Pasaportes Panamá

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La entidad informó que la atención al público se realizará este sábado 2 y domingo 3 de mayo, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en todas sus sedes del país.

Durante estas jornadas, los usuarios podrán gestionar solicitudes de pasaporte y también retirar documentos previamente tramitados, siempre dentro del mismo horario establecido.

Pasaportes Panamá abre este fin de semana: horario y qué trámites puedes hacer

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Las autoridades exhortaron a la población a acudir con la documentación completa, a fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos en la atención.

Esta medida busca brindar mayor flexibilidad a quienes no pueden acudir en días regulares, optimizando así el servicio en uno de los trámites más demandados por los panameños.

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