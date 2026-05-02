Pasaportes Panamá: horario especial sábado 2 y domingo 3 de mayo

La Autoridad de Pasaportes de Panamá anunció la habilitación de un horario especial de atención a nivel nacional durante este fin de semana, con el objetivo de facilitar los trámites a los ciudadanos.

La entidad informó que la atención al público se realizará este sábado 2 y domingo 3 de mayo, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en todas sus sedes del país.

Durante estas jornadas, los usuarios podrán gestionar solicitudes de pasaporte y también retirar documentos previamente tramitados, siempre dentro del mismo horario establecido.

Pasaportes Panamá abre este fin de semana: horario y qué trámites puedes hacer

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2050430578751643888?s=20&partner=&hide_thread=false La Autoridad de Pasaportes de Panamá ha habilitado un horario especial a nivel nacional para la atención al público este fin de semana.



Este sábado 2 y domingo 3 de mayo la atención será de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.



En el mismo horario se atenderá para entrega del pasaporte… pic.twitter.com/SUmpjAfnrV — Telemetro Reporta (@TReporta) May 2, 2026

Las autoridades exhortaron a la población a acudir con la documentación completa, a fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos en la atención.

Esta medida busca brindar mayor flexibilidad a quienes no pueden acudir en días regulares, optimizando así el servicio en uno de los trámites más demandados por los panameños.