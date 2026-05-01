CSS permite recibir atención médica a los asegurados con solo la cédula

La CSS permite atención médica con solo la cédula. CSS

Por Ana Canto A partir del 1 de mayo de 2026, los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) podrán acceder a servicios de salud y prestaciones económicas presentando únicamente su cédula de identidad personal.

Esta transición marca el inicio del fin del carné físico para los nacionales, como parte del plan de modernización y transformación digital que ejecuta la actual administración. Con esta medida, la institución estandariza el uso del sistema de validación de derechos de forma electrónica.

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Excepción para ciudadanos extranjeros Los ciudadanos extranjeros están excluidos de esta medida y deberán seguir portando el carné físico emitido por la CSS para recibir atención. Panamá: Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) y agencia de San Miguelito

Chiriquí: Agencia de David

Colón: Agencia de Colón

Azuero: Agencia de Chitré

Veraguas: Agencia de Santiago

Coclé: Agencia de Penonomé

Bocas del Toro: Agencia de Changuinola

Panamá Oeste: Agencia de La Chorrera Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049986141672071375&partner=&hide_thread=false La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que a partir de mayo solo se deberá presentar la cédula de identificación personal para acceder a los servicios de salud y prestaciones económicas.



“Se exceptúan de esta medida los ciudadanos extranjeros, quienes deberán continuar… pic.twitter.com/AeYkF4PyTz — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026