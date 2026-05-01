Panamá Nacionales -  1 de mayo de 2026 - 08:35

CSS permite recibir atención médica a los asegurados con solo la cédula

Este viernes, los asegurados pueden acceder a los servicios de salud de la CSS presentando únicamente su cédula de identidad personal.

La CSS permite atención médica con solo la cédula.

La CSS permite atención médica con solo la cédula.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

A partir del 1 de mayo de 2026, los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) podrán acceder a servicios de salud y prestaciones económicas presentando únicamente su cédula de identidad personal.

Esta transición marca el inicio del fin del carné físico para los nacionales, como parte del plan de modernización y transformación digital que ejecuta la actual administración. Con esta medida, la institución estandariza el uso del sistema de validación de derechos de forma electrónica.

Excepción para ciudadanos extranjeros

Los ciudadanos extranjeros están excluidos de esta medida y deberán seguir portando el carné físico emitido por la CSS para recibir atención.

  • Panamá: Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) y agencia de San Miguelito
  • Chiriquí: Agencia de David
  • Colón: Agencia de Colón
  • Azuero: Agencia de Chitré
  • Veraguas: Agencia de Santiago
  • Coclé: Agencia de Penonomé
  • Bocas del Toro: Agencia de Changuinola
  • Panamá Oeste: Agencia de La Chorrera

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