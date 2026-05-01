CSS permite recibir atención médica a los asegurados con solo la cédula

A partir del 1 de mayo de 2026, los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) podrán acceder a servicios de salud y prestaciones económicas presentando únicamente su cédula de identidad personal.
Excepción para ciudadanos extranjeros
Los ciudadanos extranjeros están excluidos de esta medida y deberán seguir portando el carné físico emitido por la CSS para recibir atención.
- Panamá: Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) y agencia de San Miguelito
- Chiriquí: Agencia de David
- Colón: Agencia de Colón
- Azuero: Agencia de Chitré
- Veraguas: Agencia de Santiago
- Coclé: Agencia de Penonomé
- Bocas del Toro: Agencia de Changuinola
- Panamá Oeste: Agencia de La Chorrera