Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 15:06

IMA realizará agroferias el 1 de mayo: dónde comprar alimentos baratos

Para garantizar un proceso ordenado en las agroferias, el IMA recordó los requisitos de ingreso de todos los asistentes.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó el viernes 1 de mayo se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Para garantizar un proceso ordenado y sostenible, la institución recordó los siguientes requisitos de ingreso:

  • Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
  • Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

Agroferias del IMA para el viernes 1 de mayo

Colón

Plaza del Cristo Redentor, en el Paseo Marino, distrito de Colón.

Le podría interesar: IMA convoca a empresas para procesar cebolla y evitar pérdidas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2049574146187690458&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA este 29 de abril: puntos de venta por provincias

Agroferias con venta de arroz y verduras a bajo costo este 28 de abril

Arroz a $5 en Panamá: lugares de las agroferias del IMA este lunes 27 de abril

Recomendadas

Más Noticias