IMA realizará agroferias el 1 de mayo: dónde comprar alimentos baratos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó el viernes 1 de mayo se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
- Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
- Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.
Agroferias del IMA para el viernes 1 de mayo
Colón
Plaza del Cristo Redentor, en el Paseo Marino, distrito de Colón.
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