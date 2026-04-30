IMA convoca a empresas para procesar cebolla y evitar pérdidas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) hizo un llamado a empresas dedicadas a la transformación agroindustrial de cebolla para participar en una reunión orientada a evitar la pérdida de la producción nacional.

La convocatoria está dirigida a compañías que realizan procesos como deshidratación, molienda y elaboración de productos derivados, con el objetivo de extender la vida útil del rubro.

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Procesamiento para aprovechar la producción

Según la entidad, estos son los principales tipos de transformación que serán considerados:

deshidratación

molienda

pasta de cebolla

sopa de cebolla

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049918625759502540?s=20&partner=&hide_thread=false El Instituto de Mercadeo Agropecuario, @IMA_Pma, hizo un llamado a las empresas que prestan el servicio de transformación agroindustrial de cebolla, que se dedican a la deshidratación, molienda y procesamiento de pasta y sopa de cebolla.



Esta convocatoria tiene como propósito… pic.twitter.com/rfn9sqNcxE — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026

El IMA indicó que estos productos podrán ser distribuidos posteriormente en sus ferias y tiendas, garantizando su comercialización.

Fecha y lugar de la reunión

El encuentro se realizará el:

Fecha: miércoles 6 de mayo de 2026

miércoles 6 de mayo de 2026 Hora: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Lugar: oficinas centrales del IMA, en El Cangrejo (Plaza El Cangrejo, piso 1)

La iniciativa busca optimizar el manejo de la producción nacional, evitar desperdicios y generar valor agregado a través de la agroindustria.