Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 13:47

IMA convoca a empresas para procesar cebolla y evitar pérdidas

IMA llama a empresas a procesar cebolla y evitar pérdidas de producción. Reunión será el 6 de mayo en Ciudad de Panamá.

IMA convoca a empresas para procesar cebolla

IMA convoca a empresas para procesar cebolla

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) hizo un llamado a empresas dedicadas a la transformación agroindustrial de cebolla para participar en una reunión orientada a evitar la pérdida de la producción nacional.

La convocatoria está dirigida a compañías que realizan procesos como deshidratación, molienda y elaboración de productos derivados, con el objetivo de extender la vida útil del rubro.

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Procesamiento para aprovechar la producción

Según la entidad, estos son los principales tipos de transformación que serán considerados:

  • deshidratación
  • molienda
  • pasta de cebolla
  • sopa de cebolla
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El IMA indicó que estos productos podrán ser distribuidos posteriormente en sus ferias y tiendas, garantizando su comercialización.

Fecha y lugar de la reunión

El encuentro se realizará el:

  • Fecha: miércoles 6 de mayo de 2026
  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar: oficinas centrales del IMA, en El Cangrejo (Plaza El Cangrejo, piso 1)

La iniciativa busca optimizar el manejo de la producción nacional, evitar desperdicios y generar valor agregado a través de la agroindustria.

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