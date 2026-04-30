IMA convoca a empresas para procesar cebolla y evitar pérdidas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) hizo un llamado a empresas dedicadas a la transformación agroindustrial de cebolla para participar en una reunión orientada a evitar la pérdida de la producción nacional.
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Procesamiento para aprovechar la producción
Según la entidad, estos son los principales tipos de transformación que serán considerados:
- deshidratación
- molienda
- pasta de cebolla
- sopa de cebolla
El IMA indicó que estos productos podrán ser distribuidos posteriormente en sus ferias y tiendas, garantizando su comercialización.
Fecha y lugar de la reunión
El encuentro se realizará el:
- Fecha: miércoles 6 de mayo de 2026
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: oficinas centrales del IMA, en El Cangrejo (Plaza El Cangrejo, piso 1)
La iniciativa busca optimizar el manejo de la producción nacional, evitar desperdicios y generar valor agregado a través de la agroindustria.