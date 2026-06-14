CEPANIM 2026: quiénes deben acudir al Megapolis este lunes y en qué horario

Este lunes 15 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará oficialmente la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ), únicamente en la provincia de Panamá, en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro). El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

En esta primera etapa, el proceso se enfocará en los beneficiarios vivos que han sido citados, y se prevé atender a unas 2,000 personas diarias, lo que representa una proyección de más de 10,000 ciudadanos por semana. La atención se mantendrá habilitada hasta culminar la entrega a cada uno de los jubilados registrados en el portal oficial: cepanim.mef.gob.pa.

Para el resto de las provincias, el proceso será similar a partir del lunes 22 de junio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2064443503674110359&partner=&hide_thread=false La entrega de los CEPANIM se realizará a partir del 15 de junio en la ciudad de Panamá y en el resto de las provincias desde el 22 de junio de 2026



Para verificar el estado de tu solicitud realiza los siguientes pasos:



1 Ingresa a https://t.co/0ojQzsETR3

2 Accede con tu… pic.twitter.com/ViMVaO469u — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 9, 2026

El MEF exhortó a los beneficiarios que aún no han sido contactados a mantener la calma y a estar pendientes, ya que todos recibirán su respectiva cita.

Asimismo, la institución reiteró que quienes no tengan una cita programada no deben asistir al Megapolis, dado que el acceso estará limitado estrictamente a las personas previamente convocadas.

¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:

Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa .

. Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.

Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.

Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.