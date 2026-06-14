Panamá Nacionales -  14 de junio de 2026 - 11:27

Banco Nacional iniciará este lunes la negociación de los CEPANIM 2026

El Banco Nacional de Panamá informó que este lunes mantendrá habilitado el proceso de negociación de los CEPANIM en la provincia de Panamá.

Inicia la entrega del CEPANIM 2026.

Inicia la entrega del CEPANIM 2026.

@TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Banco Nacional de Panamá informó que este lunes 15 de junio iniciará el proceso de negociación de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), únicamente para la provincia de Panamá.

El horario de atención establecido será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Sucursales disponibles para la negociación del CEPANIM

Las sucursales habilitadas para este proceso en la provincia son:

Ciudad de Panamá

  • San Fernando

  • Exposición

  • Pedregal

Panamá Este

  • Chepo

  • Tortí

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará la entrega de los CEPANIM esta semana. Las jornadas de distribución se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá, específicamente en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro), de lunes a viernes.

La entidad enfatizó que el horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En esta primera etapa, el proceso se enfocará en los beneficiarios vivos; se prevé atender a unas 2,000 personas diarias, lo que representa una proyección de más de 10,000 ciudadanos por semana.

La atención se mantendrá habilitada hasta culminar la entrega a cada uno de los jubilados registrados en el portal oficial: cepanem.mef.gob.pa.

Embed - Banco Nacional de Panama on Instagram: "Aviso Importante (CEPANIM). A partir del 15 de junio de 2026 para la provincia de Panamá, podrán realizar su proceso de negociación en las siguientes sucursales: San Fernando Exposición Pedregal Chepo Tortí Horario de atención Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m."
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