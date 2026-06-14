Banco Nacional iniciará este lunes la negociación de los CEPANIM 2026

El Banco Nacional de Panamá informó que este lunes 15 de junio iniciará el proceso de negociación de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), únicamente para la provincia de Panamá.

El horario de atención establecido será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Sucursales disponibles para la negociación del CEPANIM

Las sucursales habilitadas para este proceso en la provincia son:

Ciudad de Panamá

San Fernando

Exposición

Pedregal

Panamá Este

Chepo

Tortí

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará la entrega de los CEPANIM esta semana. Las jornadas de distribución se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá, específicamente en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro), de lunes a viernes.

La entidad enfatizó que el horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En esta primera etapa, el proceso se enfocará en los beneficiarios vivos; se prevé atender a unas 2,000 personas diarias, lo que representa una proyección de más de 10,000 ciudadanos por semana.

La atención se mantendrá habilitada hasta culminar la entrega a cada uno de los jubilados registrados en el portal oficial: cepanem.mef.gob.pa.