CEPANIM 2026: Todo lo que debe saber para retirar su certificado desde este lunes en Megapolis

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará este lunes 15 de junio la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ) a jubilados y pensionados beneficiarios del programa.

La distribución se realizará en el centro comercial Megapolis, en la ciudad de Panamá, antiguo Multicentro, y estará dirigida exclusivamente a las personas que hayan sido previamente citadas por la entidad.

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¿Dónde y en qué horario se entregarán los CEPANIM?

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El MEF informó que la atención se brindará de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Durante esta primera fase, la entrega estará enfocada en los beneficiarios vivos registrados en el programa. La institución proyecta atender aproximadamente 2,000 personas por día, lo que representa más de 10,000 beneficiarios por semana.

Las jornadas se mantendrán activas hasta completar la entrega a todos los jubilados registrados en la plataforma oficial del programa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065240213224345865?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Economía y Finanzas iniciará la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) a partir del 15 de junio en la provincia de Panamá y desde el 22 de junio en el resto de las provincias. pic.twitter.com/QvlMnRn5Im — Telemetro Reporta (@TReporta) June 12, 2026

Solo podrán asistir las personas citadas

Las autoridades reiteraron que únicamente podrán ingresar al centro de entrega quienes cuenten con una cita previamente asignada.

Por ello, exhortaron a los beneficiarios que aún no han sido convocados a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y evitar acudir al Megapolis sin una citación confirmada.

"Todos los beneficiarios serán contactados progresivamente", indicó la entidad.

Calendario oficial de entrega de los CEPANIM

El cronograma anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas establece las siguientes fechas:

Provincia de Panamá: a partir del 15 de junio.

Resto de las provincias: a partir del 22 de junio.

¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065542933005107273?s=20&partner=&hide_thread=false Hasta este viernes 12 de junio el @Mef_Pma ha procesado un total de 285,542 registros de beneficiarios del Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim).



La entidad detalla que esto representa un 69.2% de avance en el proceso. Del total de personas… pic.twitter.com/IHQqBQFn36 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 12, 2026

Los beneficiarios pueden consultar el avance de su trámite a través del portal oficial del programa.

Para verificar el estado de la solicitud deben:

Ingresar al portal oficial CEPANIM.

Introducir el usuario y contraseña registrados.

Seleccionar la opción "Ver mis solicitudes".

Revisar el estado actualizado del trámite.

Si el certificado ya se encuentra disponible, el sistema mostrará automáticamente la fecha, hora y lugar asignados para el retiro.

Además, el beneficiario recibirá una notificación de confirmación mediante el correo electrónico registrado en la plataforma.

¿Qué pasa si pierde la cita?

El MEF aclaró que las personas que no asistan en la fecha y hora asignadas no podrán retirar inmediatamente el certificado.

En estos casos, deberán esperar una nueva comunicación oficial de la institución para conocer el procedimiento de reprogramación y la asignación de una nueva cita.

¿Qué es el CEPANIM y para qué sirve?

El Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) es un documento con valor económico que puede ser negociado y transferido.

Entre sus principales usos se encuentran:

Garantía ante obligaciones bancarias con el Estado.

Pago de deudas hipotecarias y morosas reconocidas al 100% de su valor en instituciones autorizadas.

Garantía judicial.

Medio de pago en comercios legalmente establecidos, sujeto a las políticas de cada negocio.

Además, el certificado es no gravable y no embargable, según las disposiciones establecidas para este beneficio.