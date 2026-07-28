Migración traslada a 20 ciudadanos nicaragüenses en vuelo de deportación y expulsión

El Servicio Nacional de Migración informó que realizó un vuelo con destino a Managua, Nicaragua, en el que fueron trasladados 20 ciudadanos nicaragüenses como parte de los procedimientos de deportación y expulsión establecidos por la legislación migratoria panameña.

La entidad indicó que el operativo se ejecutó conforme a las resoluciones y procedimientos legales vigentes.

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¿Por qué fueron deportados y expulsados?

De acuerdo con Migración, 18 personas fueron deportadas por incumplir las normas migratorias, entre ellas:

Permanecer en el país con la estadía vencida.

Evasión de puestos de control migratorio.

En tanto, dos ciudadanos fueron expulsados por las siguientes razones:

Reingresar de forma irregular a Panamá después de haber sido deportados anteriormente.

Alteración del orden público, tras ser señalados por presuntas amenazas contra miembros de la seguridad pública.

El Servicio Nacional de Migración, @migracionpanama, llevó a cabo un vuelo con destino a Managua, Nicaragua, en el que se trasladó a 20 ciudadanos nicaragüenses, en cumplimiento con las resoluciones y procedimientos legales vigentes.



De este grupo, 18 personas fueron objeto de… pic.twitter.com/XyVEC1T3t7 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 28, 2026

Más de 2,800 personas han salido del país desde agosto de 2024

El Servicio Nacional de Migración informó que, desde agosto de 2024, ha realizado 71 vuelos de deportación y expulsión, mediante los cuales se ha gestionado la salida ordenada de 2,867 personas.

Según la institución, estos vuelos han tenido como destino Colombia, Ecuador, Nicaragua, así como otros países de América del Sur, Asia y África, como parte de las acciones para hacer cumplir la normativa migratoria vigente.