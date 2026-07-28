UEFA lanza dura advertencia por supuesto plan de la FIFA sobre la Copa del Mundo

La UEFA expresó su rechazo a un supuesto plan de la FIFA para vender participaciones de la Copa del Mundo, luego de que el diario británico The Times informara sobre una iniciativa que modificaría la estructura de propiedad de los principales torneos del fútbol internacional.

En un comunicado, el organismo europeo advirtió que existen "límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar" y pidió que el tema sea tomado con seriedad por las federaciones nacionales, ligas, clubes, jugadores, aficionados y gobiernos.

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UEFA: "El fútbol no está en venta"

La UEFA sostuvo que la gobernanza del fútbol no debe convertirse en un activo comercial, especialmente cuando, según indicó, no existe transparencia sobre quién obtendría beneficios económicos.

La UEFA advirtió a la FIFA de que hay "límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar" después de que el diario británico 'The Times' informara de que el máximo organismo del fútbol planea vender participaciones de la Copa del Mundo.



Según ese medio, este nuevo… https://t.co/tnH6sIeKaZ — Telemetro Reporta (@TReporta) July 28, 2026

"El alma y la gobernanza en el fútbol no son activos con los que comerciar... Ninguno somos dueños del fútbol. No es tarea de la FIFA vender", manifestó la organización en su pronunciamiento. "El alma y la gobernanza en el fútbol no son activos con los que comerciar... Ninguno somos dueños del fútbol. No es tarea de la FIFA vender", manifestó la organización en su pronunciamiento.

¿Qué plantea el informe?

De acuerdo con la publicación de The Times, la FIFA estudia la creación de una empresa que administraría la Copa del Mundo masculina, la Copa del Mundo femenina y el Mundial de Clubes.

El informe señala que, si la propuesta fuera aprobada, las 211 federaciones miembro de la FIFA recibirían una participación en esa empresa, con la posibilidad de conservarla o venderla.

También indica que el modelo podría abrir la puerta a futuras modificaciones en el formato de los torneos, como un aumento del número de selecciones participantes o una mayor frecuencia de celebración.

La FIFA no ha confirmado la propuesta

Hasta el momento, la FIFA no ha confirmado oficialmente la existencia o implementación de este plan.

El reporte de The Times también sostiene que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuyo mandato se extiende hasta 2031, podría asumir la presidencia de la eventual compañía una vez concluya su gestión al frente del organismo.