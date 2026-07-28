INADEH abre inscripciones para curso de primeros auxilios en Arraiján

INADEH - curso de primeros auxilios en Arraiján

La Alcaldía de Arraiján anunció la apertura de un curso de primeros auxilios impartido por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) , con el objetivo de fortalecer los conocimientos de la comunidad para actuar ante situaciones de emergencia.

La iniciativa está dirigida a personas interesadas en adquirir habilidades básicas para brindar una primera respuesta mientras llegan los servicios especializados.

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Duración y horario del curso en Arraiján por el INADEH

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De acuerdo con la información divulgada, la capacitación tendrá una duración de 25 horas y se desarrollará en el salón de Infoplaza 255.

Las clases se impartirán en horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

La Alcaldía de Arraiján invitó a los ciudadanos interesados a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer el proceso de inscripción y los requisitos para participar.