Alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, recibe multa de la ANTAI por conflicto de intereses

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, fue sancionada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) con una multa equivalente al 50 % de su salario mensual, tras el nombramiento de dos primos en el municipio.
La institución informó además sobre sanciones impuestas a otros 19 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y de otras entidades por faltas administrativas y violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos. En la UNACHI, 10 colaboradores fueron sancionados por nepotismo y una funcionaria por uso inadecuado del tiempo de trabajo.
Asimismo, la ANTAI recomendó destituciones en la Caja de Seguro Social (CSS) y sancionó a personal de la Dirección General de Ingresos (DGI), del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), del Ministerio de Educación (Meduca) y de la Gobernación de Panamá.