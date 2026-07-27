Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 10:50

Alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, recibe multa de la ANTAI por conflicto de intereses

De acuerdo con la ANTAI, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, fue multada por el nombramiento de familiares en el municipio.

Alcaldesa de Arraiján

Alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

Ana Canto
Por Ana Canto

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, fue sancionada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) con una multa equivalente al 50 % de su salario mensual, tras el nombramiento de dos primos en el municipio.

Según la ANTAI, el hecho constituye un conflicto de intereses. Aunque ambos parientes de la alcaldesa renunciaron en enero de este año, la entidad señaló que las contrataciones vulneraron las disposiciones éticas aplicables a los servidores públicos.

La institución informó además sobre sanciones impuestas a otros 19 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y de otras entidades por faltas administrativas y violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos. En la UNACHI, 10 colaboradores fueron sancionados por nepotismo y una funcionaria por uso inadecuado del tiempo de trabajo.

Asimismo, la ANTAI recomendó destituciones en la Caja de Seguro Social (CSS) y sancionó a personal de la Dirección General de Ingresos (DGI), del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), del Ministerio de Educación (Meduca) y de la Gobernación de Panamá.

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