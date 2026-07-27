Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 10:51

Policlínica Manuel Ferrer destaca beneficios de Mi Farma Digital para los pacientes

La Caja de Seguro Social destacó los beneficios de Mi Farma Digital, una plataforma que permite a los asegurados consultar desde su celular la disponibilidad.

Mi Farma Digital permite verificar dónde retirar medicamentos. 

Mi Farma Digital permite verificar dónde retirar medicamentos. 

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

La Caja de Seguro Social (CSS) continúa impulsando el uso de Mi Farma Digital, una plataforma que permite a los asegurados verificar desde cualquier lugar si sus medicamentos están disponibles, en qué farmacia pueden retirarlos y si forman parte del cuadro básico de la institución.

El director médico de la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, Carlos Alberto Chan, explicó que esta herramienta podría incrementar la demanda de medicamentos en la instalación, al facilitar el acceso a la información para los pacientes. Además, recordó que la farmacia brinda atención de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

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Por su parte, el subdirector de la policlínica, Derek Liao, indicó que el objetivo de Mi Farma Digital es darle mayor autonomía al paciente, permitiéndole conocer en tiempo real dónde se encuentra el medicamento que necesita y si la CSS lo ofrece dentro de su cartera de servicios.

Antes de la implementación de la plataforma, la verificación de medicamentos se realizaba de manera presencial en la policlínica. Incluso, el personal orientaba a los pacientes sobre la disponibilidad de sus recetas y les indicaba en qué instalación podían encontrar los fármacos requeridos.

¿Qué permite consultar Mi Farma Digital?

  • Disponibilidad de medicamentos en tiempo real.
  • Farmacia donde puede retirarse cada medicamento.
  • Si el medicamento forma parte del cuadro de la CSS.
  • Información sobre el uso y función de los medicamentos consultados.

Con esta herramienta, la CSS busca optimizar la atención, disminuir las filas en las farmacias y ofrecer a los asegurados un acceso más rápido y sencillo a la información sobre sus tratamientos.

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