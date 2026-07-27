Pago del PASE-U por tarjeta: ¿cuándo será la entrega en Panamá? Consulta el calendario del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) mantiene un calendario semanal para la entrega del primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) mediante la tarjeta Clave, utilizando la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.
Tema de interés: IFARHU: entrega de la nueva tarjeta del PASE-U del 28 de julio al 1 de agosto
Además, el IFARHU recomienda descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, ya que será necesaria para facilitar la activación y el uso del beneficio una vez recibida la tarjeta.
Tarjeta del PASE-U: ¿Dónde consultar el lugar de entrega?
La entidad informó que los sitios de entrega se encuentran disponibles en su página web institucional, donde cada acudiente podrá verificar el centro asignado para el retiro de la tarjeta.
Primer pago PASE-U 2026 por el IFARHU
Provincia de Coclé
Provincia de Herrera
Provincia de Los Santos
Provincia de Veraguas
El IFARHU indicó que la atención en todos los puntos habilitados será de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía. La institución reiteró el llamado a los acudientes para que respeten el calendario establecido y lleven la documentación requerida, con el fin de hacer más rápido el proceso de entrega y activación del beneficio.