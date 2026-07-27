Chapman anuncia separación de funcionarios e investigación por presuntas irregularidades en la DGI

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, informó que el Gobierno Nacional actuó de manera inmediata luego de detectar presuntas irregularidades en la Dirección General de Ingresos (DGI), con el propósito de proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia en la administración tributaria.
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Chapman separa a funcionarios y congelan trámites bajo sospecha
Como parte de las acciones adoptadas, el titular del MEF indicó que se ordenó la separación de sus cargos de todos los funcionarios presuntamente vinculados con la investigación.
Además, informó que fueron congelados todos los trámites fiscales que se encuentran bajo sospecha mientras avanzan las investigaciones.
Contraloría realizará una auditoría
El ministro también señaló que se solicitó a la Contraloría General de la República realizar una auditoría exhaustiva para determinar qué ocurrió, identificar las posibles fallas en los controles internos y establecer las vulnerabilidades que permitieron el desarrollo de las presuntas irregularidades.
Las autoridades no han informado, por el momento, cuántos funcionarios están siendo investigados ni el alcance económico del caso.