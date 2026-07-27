Chapman anuncia separación de funcionarios e investigación por presuntas irregularidades en la DGI

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman , informó que el Gobierno Nacional actuó de manera inmediata luego de detectar presuntas irregularidades en la Dirección General de Ingresos (DGI), con el propósito de proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia en la administración tributaria.

Chapman afirmó que el esquema investigado "burló los sistemas que heredamos" y sostuvo que se trata de una situación que habría iniciado años atrás, pero que corresponde a la actual administración enfrentar y resolver.

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Chapman separa a funcionarios y congelan trámites bajo sospecha

Como parte de las acciones adoptadas, el titular del MEF indicó que se ordenó la separación de sus cargos de todos los funcionarios presuntamente vinculados con la investigación.

Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informa que ante las graves irregularidades detectadas en la DGI, el gobierno panameño actuó de manera inmediata para proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia de la administración tributaria.



Este esquema, que… pic.twitter.com/fIdPQzDBye — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 27, 2026

Además, informó que fueron congelados todos los trámites fiscales que se encuentran bajo sospecha mientras avanzan las investigaciones.

Contraloría realizará una auditoría

El ministro también señaló que se solicitó a la Contraloría General de la República realizar una auditoría exhaustiva para determinar qué ocurrió, identificar las posibles fallas en los controles internos y establecer las vulnerabilidades que permitieron el desarrollo de las presuntas irregularidades.

Las autoridades no han informado, por el momento, cuántos funcionarios están siendo investigados ni el alcance económico del caso.