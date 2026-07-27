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Yo Me Llamo Yo me Llamo -  27 de julio de 2026 - 09:06

Yo Me Llamo All Stars: conoce a los 12 participantes de la nueva temporada

Yo Me Llamo All Stars ya presentó a sus 12 participantes, una edición internacional que reunirá a ganadores y finalistas de distintos países.

El fenomeno Yo Me Llamo

El fenomeno Yo Me Llamo, ya esta listo para su octava temporada. 

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María Hernández
Por María Hernández

El exito de Yo Me Llamo All Stars ya calienta motores para el estreno de su octava temporada, una edición especial que reunirá a 12 ganadores y finalistas de diferentes países, elevando el nivel de competencia como nunca antes.

Durante el concierto de presentación celebrado en Westland Mall el pasado domingo, el público conoció oficialmente a los artistas que competirán en esta temporada internacional, donde el talento vocal, la interpretación y la caracterización serán determinantes para alcanzar el título.

Participantes de Yo Me Llamo All Stars

  • Camilo
  • Ivy Queen
  • Bon Jovi
  • La Lupe
  • Manuel Turizo
  • Chayanne
  • Bob Marley
  • Rocío Dúrcal
  • Eminem
  • Camilo Sesto
  • Michael Jackson
  • Bad Bunny

La nueva edición promete ofrecer un espectáculo de alto nivel, con participantes que ya demostraron su talento en temporadas anteriores y que ahora buscarán coronarse como el mejor imitador de Yo Me Llamo All Stars.

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Yo Me Llamo All Star: Los 12 artistas de la octava temporada son revelados

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