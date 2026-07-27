Yo Me Llamo All Stars: conoce a los 12 participantes de la nueva temporada

El exito de Yo Me Llamo All Stars ya calienta motores para el estreno de su octava temporada, una edición especial que reunirá a 12 ganadores y finalistas de diferentes países, elevando el nivel de competencia como nunca antes.
Participantes de Yo Me Llamo All Stars
- Camilo
- Ivy Queen
- Bon Jovi
- La Lupe
- Manuel Turizo
- Chayanne
- Bob Marley
- Rocío Dúrcal
- Eminem
- Camilo Sesto
- Michael Jackson
- Bad Bunny
La nueva edición promete ofrecer un espectáculo de alto nivel, con participantes que ya demostraron su talento en temporadas anteriores y que ahora buscarán coronarse como el mejor imitador de Yo Me Llamo All Stars.