Yo Me Llamo All Stars: conoce a los 12 participantes de la nueva temporada

El fenomeno Yo Me Llamo, ya esta listo para su octava temporada. TReporta

Por María Hernández El exito de Yo Me Llamo All Stars ya calienta motores para el estreno de su octava temporada, una edición especial que reunirá a 12 ganadores y finalistas de diferentes países, elevando el nivel de competencia como nunca antes.

Durante el concierto de presentación celebrado en Westland Mall el pasado domingo, el público conoció oficialmente a los artistas que competirán en esta temporada internacional, donde el talento vocal, la interpretación y la caracterización serán determinantes para alcanzar el título.

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Participantes de Yo Me Llamo All Stars Camilo

Ivy Queen

Bon Jovi

La Lupe

Manuel Turizo

Chayanne

Bob Marley

Rocío Dúrcal

Eminem

Camilo Sesto

Michael Jackson

Bad Bunny La nueva edición promete ofrecer un espectáculo de alto nivel, con participantes que ya demostraron su talento en temporadas anteriores y que ahora buscarán coronarse como el mejor imitador de Yo Me Llamo All Stars. El país ya conoce a los 12 participantes del "Yo Me Llamo All Stars", @yomellamopa, que en esta ocasión reúne a los ganadores y finalistas de diversos países, convirtiendo la octava edición en una producción de talla internacional, con un nivel de exigencia vocal e interpretativa… pic.twitter.com/mljlbJPf8N — Telemetro Reporta (@TReporta) July 27, 2026