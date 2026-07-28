Veraguas Nacionales -  28 de julio de 2026 - 12:24

IFARHU continua la entrega de tarjetas del PASE-U en Veraguas el miércoles 29 de julio

El IFARHU continua con la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch en la provincia de Veraguas.

Pago del PASE-U en Panamá.

Pago del PASE-U en Panamá.

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continua, este 29 de julio, con la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.

La jornada se desarrollará en el Santiago Mall Octágono, donde deberán presentarse los estudiantes beneficiarios convocados para completar el proceso.

Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el miércoles 29 de julio

Distrito de Santiago

  • La Raya de Santa María
  • San Pedro del Espino
  • Santiago
  • Los Algarrobos
  • La Peña

El IFARHU recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario oficial y acudir con la documentación requerida para agilizar la entrega de la tarjeta y la activación de la aplicación Punch, herramienta utilizada para la validación del beneficio del PASE-U.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

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