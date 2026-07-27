Alcaldía de Panamá retira vehículos estacionados sobre aceras en Parque Lefevre

Alcaldía de Panamá retira vehículos estacionados sobre las aceras. MUPA

Por Ana Canto Con el objetivo de garantizar el libre tránsito de los peatones y promover el cumplimiento de las normas municipales, la Dirección de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Policía Municipal y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), llevó a cabo un operativo en el corregimiento de Parque Lefevre.

Durante la jornada, las autoridades retiraron los vehículos estacionados sobre aceras y otros espacios públicos que obstruían el paso seguro de los ciudadanos y afectaban la movilidad peatonal.

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