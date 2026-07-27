Alcaldía de Panamá retira vehículos estacionados sobre aceras en Parque Lefevre

Con el objetivo de garantizar el libre tránsito de los peatones y promover el cumplimiento de las normas municipales, la Dirección de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Policía Municipal y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), llevó a cabo un operativo en el corregimiento de Parque Lefevre.
Estas medidas forman parte de las acciones permanentes que impulsan las instituciones para recuperar los espacios públicos, fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito y velar por una convivencia ordenada en la ciudad.