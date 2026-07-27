Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 17:26

Alcaldía de Panamá retira vehículos estacionados sobre aceras en Parque Lefevre

Las autoridades de la Alcaldía de Panamá retiraron los vehículos estacionados sobre aceras y otros espacios públicos.

Alcaldía de Panamá retira vehículos estacionados sobre las aceras.

Alcaldía de Panamá retira vehículos estacionados sobre las aceras.

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

Con el objetivo de garantizar el libre tránsito de los peatones y promover el cumplimiento de las normas municipales, la Dirección de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Policía Municipal y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), llevó a cabo un operativo en el corregimiento de Parque Lefevre.

Durante la jornada, las autoridades retiraron los vehículos estacionados sobre aceras y otros espacios públicos que obstruían el paso seguro de los ciudadanos y afectaban la movilidad peatonal.

Estas medidas forman parte de las acciones permanentes que impulsan las instituciones para recuperar los espacios públicos, fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito y velar por una convivencia ordenada en la ciudad.

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