Ministerio Público lanza el Protocolo Patricia para fortalecer investigaciones de femicidios

La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó este lunes 27 de julio el Protocolo Patricia , una herramienta especializada que tiene como objetivo fortalecer la forma en que se investigan y litigan los casos de femicidio en Panamá.

Durante el acto de lanzamiento, el procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, explicó que el protocolo orienta el trabajo de los fiscales desde el conocimiento del hecho hasta el juicio oral, mediante criterios técnicos que buscan mejorar las investigaciones, las actuaciones procesales y la fundamentación de las decisiones judiciales.

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"El protocolo orienta el trabajo de los fiscales desde el conocimiento del hecho hasta el juicio oral, estableciendo criterios técnicos para mejorar las investigaciones, el desarrollo de las actuaciones procesales y la fundamentación de las decisiones judiciales", señaló el procurador. "El protocolo orienta el trabajo de los fiscales desde el conocimiento del hecho hasta el juicio oral, estableciendo criterios técnicos para mejorar las investigaciones, el desarrollo de las actuaciones procesales y la fundamentación de las decisiones judiciales", señaló el procurador.

Un homenaje a la fiscal Patricia Ossa Sánchez

El Ministerio Público informó que el protocolo lleva el nombre de Patricia Ossa Sánchez, quien se desempeñó como fiscal durante 17 años y fue reconocida por su compromiso en la atención de víctimas. La institución recordó que Ossa Sánchez fue asesinada el 18 de mayo, en un caso en el que su expareja figura como principal sospechoso.

La @PGN_PANAMA realizó este lunes 27 de julio el lanzamiento del Protocolo Patricia, a través del cual se tiene como objetivo fortalecer la forma en que se investigan y litigan los casos de femicidio en Panamá.



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Según el procurador, el nombre del protocolo simboliza el compromiso del Ministerio Público de honrar su legado y recordar que detrás de cada investigación de femicidio existe una víctima y una familia que continúa buscando justicia.

Elaborado con apoyo de expertos

La directora del Instituto Superior de Formación de Fiscales, Delia De Castro, explicó que el documento fue elaborado mediante reuniones técnicas para desarrollar un instrumento adaptado a la realidad panameña.

El Ministerio Público indicó que el protocolo fue desarrollado por el Instituto Superior de Formación de Fiscales, con la participación de fiscales de homicidio y femicidio de todo el país, además del aporte de expertos nacionales e internacionales y las buenas prácticas promovidas por ONU Mujeres y la Red Especializada en Género.

La entidad señaló que esta herramienta busca fortalecer una justicia más especializada, sensible y eficaz en la investigación y persecución de los casos de femicidio.