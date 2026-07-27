Migración inadmite a extranjera que intentó ingresar a Panamá con un documento ajeno

El Servicio Nacional de Migración informó que una ciudadana de nacionalidad nicaragüense fue inadmitida al intentar ingresar al territorio nacional utilizando un documento de identidad que no le pertenecía.
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Migración aplicó el procedimiento correspondiente
Migración indicó que el caso fue detectado durante los controles de ingreso al territorio nacional, como parte de las acciones de verificación de identidad y seguridad que se realizan en los puestos de control migratorio.
La institución no brindó mayores detalles sobre la identidad de la ciudadana ni el punto de ingreso donde ocurrió el hecho.