Migración inadmite a extranjera que intentó ingresar a Panamá con un documento ajeno

El Servicio Nacional de Migración informó que una ciudadana de nacionalidad nicaragüense fue inadmitida al intentar ingresar al territorio nacional utilizando un documento de identidad que no le pertenecía.

De acuerdo con la entidad, la mujer incurrió presuntamente en la modalidad de usurpación de identidad, por lo que se le negó el ingreso al país conforme a los procedimientos migratorios establecidos.

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Migración aplicó el procedimiento correspondiente

Una ciudadana de nacionalidad nicaragüense fue inadmitida al intentar ingresar al territorio nacional utilizando un documento de identidad que no le pertenecía, incurriendo en la modalidad de usurpación de identidad. #PlanFirmeza #ServicioExcelenciaYControl pic.twitter.com/n7HtIY9oJt — Migración Panamá (@migracionpanama) July 27, 2026

Migración indicó que el caso fue detectado durante los controles de ingreso al territorio nacional, como parte de las acciones de verificación de identidad y seguridad que se realizan en los puestos de control migratorio.

La institución no brindó mayores detalles sobre la identidad de la ciudadana ni el punto de ingreso donde ocurrió el hecho.