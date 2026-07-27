Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 14:49

Migración inadmite a extranjera que intentó ingresar a Panamá con un documento ajeno

Migración informó que una ciudadana nicaragüense fue inadmitida tras intentar ingresar a Panamá con un documento de identidad que no le pertenecía.

Migración inadmite a extranjera por presentar un documento ajeno

Migración inadmite a extranjera por presentar un documento ajeno

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional de Migración informó que una ciudadana de nacionalidad nicaragüense fue inadmitida al intentar ingresar al territorio nacional utilizando un documento de identidad que no le pertenecía.

De acuerdo con la entidad, la mujer incurrió presuntamente en la modalidad de usurpación de identidad, por lo que se le negó el ingreso al país conforme a los procedimientos migratorios establecidos.

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Migración aplicó el procedimiento correspondiente

Migración indicó que el caso fue detectado durante los controles de ingreso al territorio nacional, como parte de las acciones de verificación de identidad y seguridad que se realizan en los puestos de control migratorio.

La institución no brindó mayores detalles sobre la identidad de la ciudadana ni el punto de ingreso donde ocurrió el hecho.

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