Minsa despliega equipo tras seis fallecimientos en la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Salud ( Minsa ) informó que desplegó un Equipo de Respuesta Rápida (ERR) en la comarca Ngäbe Buglé para investigar seis defunciones registradas en las comunidades de Valle Bonito, Palmira y Guayacán.

De acuerdo con la entidad, las investigaciones epidemiológicas de campo iniciaron el pasado sábado y el equipo permanecerá en la región hasta el viernes para continuar con la recopilación de información y la atención a la población.

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Minsa refuerza atención sanitaria en la comarca Ngäbe Buglé

El Minsa indicó que de manera preliminar, las seis muertes ocurridas entre niños y adultos, estarían asociadas a infecciones respiratorias bajas graves. Además, precisó que en tres de los casos las personas no buscaron atención médica o recurrieron únicamente a la medicina botánica.

Como parte de la respuesta sanitaria, los equipos de salud han brindado atención médica a 178 personas y aplicado 391 dosis de vacunas, de las cuales 184 corresponden a la vacuna contra la influenza.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acudir de inmediato a los centros de salud ante síntomas respiratorios y a mantener al día su esquema de vacunación para reducir el riesgo de complicaciones.