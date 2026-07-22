MINSA alerta y pide revisar perfumes y bloqueadores solares por presencia de BMHCA

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó las acciones de cosmetovigilancia en Panamá y reiteró el llamado a la población para que revise las etiquetas de los productos cosméticos que utiliza, a fin de verificar si contienen butylphenyl methylpropional (BMHCA), también conocido como lilial.
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MINSA advierte: ¿Qué es el BMHCA o lilial?
El butylphenyl methylpropional (BMHCA) es una fragancia sintética utilizada para aportar un aroma floral a diversos productos cosméticos, entre ellos:
- Perfumes.
- Desodorantes.
- Protectores solares.
- Otros productos de cuidado personal.
De acuerdo con el Minsa, esta sustancia está clasificada como carcinogénica, mutagénica o tóxica para la reproducción (CMR) y su uso prolongado podría afectar la fertilidad, el desarrollo fetal o provocar reacciones alérgicas en la piel.
Productos retirados del mercado
Como parte de las medidas de vigilancia sanitaria, el Minsa canceló los registros sanitarios y ordenó el retiro de varios productos que contenían BMHCA, entre ellos:
- Britney Spears Fantasy (Registro Sanitario N.° 106953).
- Britney Spears Sunset Fantasy (Registro Sanitario N.° 103152).
- Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar (Registro Sanitario N.° 106521).
- Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB (Registro Sanitario N.° 106527).
Recomiendan suspender su uso
Las autoridades sanitarias instaron a los consumidores a leer cuidadosamente las etiquetas de los productos cosméticos que utilizan y, en caso de identificar la presencia de BMHCA o lilial entre los ingredientes, suspender inmediatamente su uso.
El Minsa indicó que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia para garantizar que los productos comercializados en el país cumplan con las normas sanitarias vigentes y proteger la salud de la población.