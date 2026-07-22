Farruko regresa a Panamá con "Manda La Plena MOH": el concierto será en Plaza Figali el 15 de agosto

El cantante puertorriqueño Farruko regresará a Panamá el próximo 15 de agosto para presentar en Plaza Figali su espectáculo "Manda La Plena MOH", un concierto inspirado en el reggae en español y en la influencia de la cultura panameña en la música urbana.

El evento marcará el reencuentro del artista con el público panameño, luego del lanzamiento de un proyecto musical que rinde homenaje a Panamá y a los exponentes que contribuyeron al desarrollo del género urbano en la región.

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Álbum de Farruko inspirado en Panamá

"Manda La Plena MOH" nació de la conexión de Farruko con Panamá y de su admiración por el reggae en español, considerado uno de los pilares de la evolución de la música urbana en Latinoamérica.

El álbum fue grabado en Panamá e incluye colaboraciones con artistas de distintas generaciones del movimiento panameño, consolidándose como un puente musical entre Panamá y Puerto Rico.

Un recorrido por sus grandes éxitos

Durante el concierto, el artista interpretará canciones que marcaron su trayectoria, entre ellas:

Pepas

Calma

La Tóxica

Chillax

Obsesionado

Krippy Kush

Además, presentará en vivo los temas que forman parte de "Manda La Plena MOH".

La producción incluirá pantallas gigantes, efectos especiales, visuales y un montaje diseñado para ofrecer una experiencia de primer nivel.

Panamá, protagonista del proyecto

Según los organizadores, el espectáculo también busca resaltar el aporte de Panamá al desarrollo del género urbano, una influencia que Farruko ha reconocido en distintas ocasiones a lo largo de su carrera.

El concierto en Plaza Figali promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año para los seguidores del artista y de la música urbana.