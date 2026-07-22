¡Ven a celebrar con Boza! "Mi Fiesta Always Baby" llega este 25 de julio a Soho Mall

Boza invita a celebrar "Mi Fiesta Always Baby" este 25 de julio en Soho Mall

El cantante panameño Boza anunció la celebración de "Mi Fiesta Always Baby", un evento que reunirá a sus seguidores este sábado 25 de julio en The Venue at Soho Mall, en Ciudad de Panamá.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Panatickets, donde los interesados pueden adquirir sus entradas para asistir a la actividad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Farruko regresa a Panamá con "Manda La Plena MOH": el concierto será en Plaza Figali el 15 de agosto

DJ invitados al la fiesta de Boza

La fiesta contará con la participación de varios DJ reconocidos de la escena nacional, entre ellos:

Fastermusica.

DJ Selecta Roockie.

DJ Raymond Panamá.

Jahir Varela.

Juan Disco Music.

Se espera que el evento reúna a fanáticos del artista en una noche de música y entretenimiento.