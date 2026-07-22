Panamá Entretenimiento -  22 de julio de 2026 - 14:56

¡Ven a celebrar con Boza! "Mi Fiesta Always Baby" llega este 25 de julio a Soho Mall

El cantante panameño Boza celebrará "Mi Fiesta Always Baby" el sábado 25 de julio en The Venue at Soho Mall. Conozca dónde comprar los boletos.

Boza invita a celebrar Mi Fiesta Always Baby este 25 de julio en Soho Mall

Boza invita a celebrar "Mi Fiesta Always Baby" este 25 de julio en Soho Mall

El cantante panameño Boza anunció la celebración de "Mi Fiesta Always Baby", un evento que reunirá a sus seguidores este sábado 25 de julio en The Venue at Soho Mall, en Ciudad de Panamá.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Panatickets, donde los interesados pueden adquirir sus entradas para asistir a la actividad.

En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | Sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Panamá del 22 de julio del 2026

Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 22 de julio de 2026

Chakatín reveló los números de la Pirámide: estos son los más buscados hoy

Recomendadas

Más Noticias