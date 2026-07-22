CEPANIM 2026: más de 46 mil panameños han recibido sus certificados; así puede verificar su cita

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa con la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM). Desde el pasado 15 de junio hasta la fecha, la iniciativa ha beneficiado a más de 40 000 panameños.
Avance en la entrega del Cepanim 2026
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Beneficiarios atendidos: 46 236
Cepanim entregados: 134 618
Monto entregado: B/. 32 819 013.10
¿Cómo verificar la cita del Cepanim?
Para consultar si debe asistir al retiro del certificado, siga estos pasos:
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Paso 1: Ingrese al portal oficial portalcepanim.mef.gob.pa/login.
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Paso 2: Inicie sesión con el número enviado al correo electrónico registrado.
Paso 3: Verifique el estado del trámite para confirmar la fecha y hora de la cita.
El Banco Nacional de Panamá informó que los CEPANIM cuentan con una fecha de vencimiento establecida, por lo que los beneficiarios que deseen cambiarlos por efectivo deben cumplir con el proceso de negociación institucional.