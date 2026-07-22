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ASEP solicitó a empresas distribuidoras de electricidad plan de acción para corregir deficiencias

El director nacional de Electricidad de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Jorge Billingsela, explicó que se le ha solicitado a las empresas distribuidoras de electricidad un plan de acción para corregir deficiencias, debido a que los reclamos que recibe la institución por alto consumo han aumentado un 10%. Las empresas deberán presentar el documento a más tardar para mediados del mes de agosto.