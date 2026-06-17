ASEP aclara que aumento en facturas de luz se debe al mayor consumo eléctrico

La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) , Zelmar Rodríguez, aclaró que los recientes incrementos observados en las facturas de energía eléctrica de clientes residenciales no responden a un aumento de las tarifas, sino a un mayor consumo registrado durante los últimos meses.

Según explicó la funcionaria, las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño provocaron que los hogares utilizaran más energía eléctrica, especialmente para la operación de equipos de enfriamiento.

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ASEP asegura que la tarifa eléctrica no ha aumentado

Rodríguez enfatizó que las tarifas eléctricas se mantienen sin cambios y continúan vigentes bajo el esquema semestral establecido.

“Estos incrementos en los montos de facturación no implican de ninguna manera aumentos en la tarifa”, indicó durante el conversatorio semanal con medios de comunicación donde se presentaron los resultados del Consejo de Gabinete. “Estos incrementos en los montos de facturación no implican de ninguna manera aumentos en la tarifa”, indicó durante el conversatorio semanal con medios de comunicación donde se presentaron los resultados del Consejo de Gabinete.

“La tarifa no ha subido. Ha subido el consumo”, reiteró.

Consumo eléctrico aumentó 11% en abril y mayo

De acuerdo con los datos presentados por la ASEP, durante los meses de abril y mayo el consumo de energía en Panamá registró un incremento de 11%, equivalente a unos 925 megavatios adicionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2067034412626133462?s=20&partner=&hide_thread=false "La tarifa eléctrica como tarifa no ha subido... lo que ha variado es el consumo de energía en las casas", afirmó este martes la administradora de la @AsepPanama, Zelmar Rodríguez. pic.twitter.com/HNT4phjiMm — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026

La administradora explicó que este comportamiento está relacionado principalmente con el uso de acondicionadores de aire, refrigeradores y otros equipos que requieren mayor esfuerzo para mantener las temperaturas deseadas en medio de una intensa ola de calor.

Altas temperaturas elevaron el uso de electrodomésticos

Rodríguez detalló que durante los meses analizados las temperaturas aumentaron entre un 25% y un 30%, lo que obligó a muchos equipos de enfriamiento a trabajar durante más tiempo y con mayor intensidad.

“Si yo uso el aire acondicionado por la misma cantidad de horas, está consumiendo más porque el compresor está trabajando más por la sensación térmica”, explicó.

Algunos clientes perdieron acceso al subsidio

La ASEP indicó que el aumento del consumo provocó que algunos clientes residenciales que normalmente consumen menos de 300 kilovatios hora superaran ese límite durante abril y mayo.

Como consecuencia, estos usuarios dejaron de calificar temporalmente para el subsidio otorgado a través del Fondo de Estabilización Tarifaria, dirigido a clientes residenciales con tarifa Baja Tensión Simple.

La entidad reiteró que la variación observada en las facturas responde al comportamiento del consumo energético y no a modificaciones en las tarifas vigentes.