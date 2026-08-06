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Embajada de Estados Unidos en Panamá hace donación al Minsa, Miviot y CSS

La Embajada de Estados Unidos en Panamá hizo una donación al Ministerio de Salud (Minsa), al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y a la Caja de Seguro Social (CSS), por más de un millón de dólares en equipos de emergencias, mobiliario, dispositivos e insumos médicos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante los desastres y reforzar la capacidad operativa de las instalaciones de salud.