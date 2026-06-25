Alcaldía de Panamá entrega lentes tras alianza con la Embajada de EE. UU. Alcaldía de Panamá

Por Ana Canto Alrededor de 400 personas serán beneficiadas con la entrega gratuita de lentes a través de una alianza entre la Alcaldía de Panamá, la Embajada de Estados Unidos y el Despacho de la Primera Dama.

La jornada comenzó este miércoles con la atención a 100 residentes del corregimiento de Alcalde Díaz, en Panamá Norte. La actividad también se trasladará a los corregimientos de 24 de Diciembre (Panamá Este), Río Abajo y San Felipe (Panamá Centro), donde los beneficiarios reciben exámenes de optometría y anteojos sin costo alguno.

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