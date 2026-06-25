Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 17:21

Alcaldía de Panamá entrega lentes tras alianza con la Embajada de EE. UU.

La Alcaldía de Panamá, la Embajada de Estados Unidos y el Despacho de la Primera Dama firmaron una alianza para ofrecer lentes a ciudadanos.

Alcaldía de Panamá entrega lentes tras alianza con la Embajada de EE. UU.

Alcaldía de Panamá entrega lentes tras alianza con la Embajada de EE. UU.

Alcaldía de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

Alrededor de 400 personas serán beneficiadas con la entrega gratuita de lentes a través de una alianza entre la Alcaldía de Panamá, la Embajada de Estados Unidos y el Despacho de la Primera Dama.

La jornada comenzó este miércoles con la atención a 100 residentes del corregimiento de Alcalde Díaz, en Panamá Norte. La actividad también se trasladará a los corregimientos de 24 de Diciembre (Panamá Este), Río Abajo y San Felipe (Panamá Centro), donde los beneficiarios reciben exámenes de optometría y anteojos sin costo alguno.

El programa incluyó la entrega de lentes de lectura y medicados para la población infantil, lo que fortalece las acciones de salud visual que impulsa la municipalidad en las comunidades vulnerables a través de su iniciativa “Te Veo”. De igual forma, se desarrolló un bazar de ropa gratuito del programa “Déjala Ir”, el cual facilitó a los asistentes el acceso a prendas de vestir en buen estado para promover la reutilización y el apoyo social.

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