Alcaldía de Panamá entrega lentes tras alianza con la Embajada de EE. UU.

Alrededor de 400 personas serán beneficiadas con la entrega gratuita de lentes a través de una alianza entre la Alcaldía de Panamá, la Embajada de Estados Unidos y el Despacho de la Primera Dama.
El programa incluyó la entrega de lentes de lectura y medicados para la población infantil, lo que fortalece las acciones de salud visual que impulsa la municipalidad en las comunidades vulnerables a través de su iniciativa “Te Veo”. De igual forma, se desarrolló un bazar de ropa gratuito del programa “Déjala Ir”, el cual facilitó a los asistentes el acceso a prendas de vestir en buen estado para promover la reutilización y el apoyo social.