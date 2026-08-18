Alcalde Mayer Mizrachi anuncia feria de empleo con 4,000 vacantes para septiembre

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , anunció que el próximo 15 de septiembre se realizará una feria de empleo con la participación de más de 60 empresas y una oferta estimada de 4,000 plazas de trabajo.

Durante el año 2025, la Alcaldía de Panamá organizó ferias masivas de empleo con el objetivo de dinamizar la economía local.

La primera de ellas reunió a más de 234 empresas y ofreció inicialmente unas 3,200 vacantes, con una asistencia superior a las 15 000 personas.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la entidad ofreció más de 10,000 plazas laborales junto con más de 100 empresas privadas, incluyendo vacantes específicas para personas con discapacidad y pasantías para jóvenes de 18 a 25 años.