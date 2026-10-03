Así lució Panamá durante uno de los grandes desfiles latinoamericanos de Toronto

Una delegación panameña participó en el HCHC Latin Parade, uno de los desfiles latinoamericanos que se realizan en Toronto, Canadá, donde representantes nacionales llevaron música, polleras y otras expresiones del folclore del país, informó el Consulado de Panamá en Toronto.
La representación panameña estuvo acompañada por los músicos de Ritmo Panamá y empolleradas que lucieron el traje típico nacional durante su recorrido por las calles de Toronto.
La participación permitió mostrar elementos de la cultura y las tradiciones panameñas ante los asistentes al desfile y las diferentes comunidades latinoamericanas presentes en la actividad.
Comunidad panameña participa en el HCHC Latin Parade
De acuerdo con el Consulado de Panamá en Toronto, la participación en el evento permitió a la comunidad panameña residente en Canadá mantener y proyectar las tradiciones, la historia y el folclore del país fuera de sus fronteras.
El HCHC Latin Parade reunió delegaciones de diferentes países latinoamericanos con expresiones culturales y tradicionales durante su recorrido en Toronto.