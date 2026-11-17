El Servicio Nacional Aeronaval ( Senan ) anunció la apertura del proceso de Reclutamiento y Selección para Aspirante a Guardia Aeronaval 2026, dirigido a hombres y mujeres interesados en formar parte de la institución. Las inscripciones estarán disponibles del jueves 19 al lunes 23 de noviembre de 2026, mediante un formulario digital.

La convocatoria está dirigida a personas con vocación de servicio, disciplina y compromiso, que deseen integrarse a las filas de la Aeronaval y contribuir a las labores que desarrolla la institución por aire, mar y tierra.

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¿Cómo inscribirse en el reclutamiento de la Aeronaval 2026?

De acuerdo con el anuncio oficial, los interesados deberán completar el proceso de inscripción de manera digital, siguiendo estos pasos:

Fecha de inscripción: del 19 al 23 de noviembre de 2026.

Modalidad: inscripción en línea.

Procedimiento: escanear el código QR disponible en el afiche oficial de la convocatoria disponible en redes sociales.

Formulario: completar los datos solicitados para participar en el proceso de reclutamiento y selección.

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¿Dónde solicitar información sobre el reclutamiento de la Aeronaval?

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre la convocatoria pueden comunicarse con la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Servicio Nacional Aeronaval a los siguientes números: