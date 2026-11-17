La película Flywheel: Vida con Propósito llegó a la cartelera de Panamá, con una nueva versión producida en Brasil. Más de dos décadas después del estreno de la historia original, la cinta regresa a la pantalla grande con una propuesta familiar centrada en la fe, la integridad y la transformación personal.

La producción se presenta como una nueva adaptación de Flywheel, película vinculada al equipo creativo de títulos de temática cristiana como Cuarto de Guerra, Reto de Valientes y La Forja.

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¿De qué trata Flywheel: Vida con Propósito?

La historia aborda temas relacionados con las decisiones personales, la honestidad, la esperanza y la posibilidad de transformar la propia vida.

De acuerdo con la información promocional, la película busca transmitir un mensaje sobre la importancia de actuar con integridad y reconocer que nunca es tarde para cambiar de rumbo.

La nueva versión, producida en Brasil, retoma la propuesta de la película original estrenada hace más de 20 años y está dirigida especialmente al público familiar.

¿Dónde ver Flywheel: Vida con Propósito en Panamá?

Los espectadores interesados pueden consultar la cartelera de los cines a nivel nacional para conocer las salas, los horarios disponibles y los precios de las entradas. La disponibilidad de funciones puede variar según el cine y la fecha de consulta.