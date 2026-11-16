La Navidad llegará con una nueva atracción al Casco Antiguo de la ciudad de Panamá: una pista de patinaje sobre hielo que promete convertirse en uno de los espacios para disfrutar de la temporada junto a familiares y amigos.
Esta propuesta busca llenar de ambiente navideño dos importantes espacios del centro histórico, ofreciendo una alternativa de entretenimiento para grandes y pequeños.
¿Dónde estará ubicada la pista de patinaje sobre hielo?
La actividad se desarrollará en dos puntos emblemáticos del Casco Antiguo:
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Plaza Boyacá.
Plaza Herrera.
Ambas plazas se preparan para recibir esta propuesta con una decoración y ambiente alusivos a la Navidad.
La instalación de esta pista de patinaje sobre hielo se suma a las actividades que buscan dinamizar el Casco Antiguo durante la temporada navideña y ofrecer espacios de recreación para residentes y visitantes.