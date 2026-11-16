Las autoridades realizan allanamientos para ubicar a los responsables del doble femicidio de dos ciudadanas estadounidenses, identificadas como Evelyn Marie Bishop, de 62 años, y Dessire Gillian Well, de 60 años, cuyos cuerpos fueron encontrados en una residencia ubicada en el sector de El Mamey de Sortová, en la provincia de Chiriquí .

El hallazgo se produjo en una comunidad apartada, donde las condiciones de los caminos dificultan el acceso y se requieren vehículos adecuados para llegar al lugar.

¿Qué se sabe de las víctimas del doble femicidio en Chiriquí?

Una de las víctimas, Evelyn Marie Bishop, se dedicaba a la producción orgánica de plantas y cacao. Según residentes del sector, mantenía una buena relación con los moradores y participaba activamente en las actividades comunitarias.

El representante de Sortová, Víctor Morales, lamentó lo ocurrido y destacó la participación de Bishop en las actividades de la comunidad.

Autoridades investigan el móvil del doble femicidio

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Entre las posibles líneas de investigación se menciona el robo como móvil del doble femicidio. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Los allanamientos forman parte de las diligencias que se desarrollan para avanzar en el esclarecimiento del caso.