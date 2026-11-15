Investigan presunto femicidio de dos mujeres extranjeras halladas sin vida en Bugaba

Las autoridades iniciaron una investigación por el delito de femicidio tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos mujeres extranjeras dentro de una residencia en el sector de El Mamey, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que el hecho se registró la noche del sábado 14 de noviembre. Las víctimas tenían 66 y 62 años, respectivamente, y fueron encontradas dentro de la propiedad donde residía una de ellas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, residentes del área escucharon detonaciones de arma de fuego en el lugar. Las autoridades presumen que el crimen pudo haber ocurrido aproximadamente a las 7:00 p. m.

Fiscalía investiga el doble femicidio en Chiriquí

Las autoridades iniciaron una investigación por el delito de femicidio en perjuicio de dos ciudadanas extranjeras, luego de que sus cuerpos fueron encontrados sin vida la noche de este sábado 14 de noviembre, dentro una residencia en la provincia de Chiriquí.



“El hecho se… https://t.co/BsmS67JnvC pic.twitter.com/zCtDlW4gqO — Telemetro Reporta (@TReporta) November 15, 2026

La Fiscalía Regional de Chiriquí realizó el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios en la escena, como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La investigación busca determinar las circunstancias del hecho, establecer el posible móvil e identificar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información sobre personas aprehendidas ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes.