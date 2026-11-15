¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 15 de noviembre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la pirámide del sorteo dominical del 15 de noviembre de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 4 - 8- 6 - 7
Números más buscados son:
Los números favoritos de Chakatín son: 82 - 40 - 87 - 67 - 07
Chakatín le pegó al tercer premio del sorteo dominical
TERCER PREMIO: 7376