¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 15 de noviembre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín ! El cabaloso anunció esta semana los números de la pirámide del sorteo dominical del 15 de noviembre de 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 4 - 8- 6 - 7

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 82 - 40 - 87 - 67 - 07

Chakatín le pegó al tercer premio del sorteo dominical

TERCER PREMIO: 7376