¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo Dominical del 18 de octubre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la pirámide del sorteo Dominical del 18 de octubre de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la pirámide son: 4 - 2 - 3 - 7
Números más buscados son:
Los números favoritos de Chakatín son: 12 - 27 - 24 - 37
Chakatín le pegó al primer premio del sorteo Dominical del 18 de octubre de 2026:
SEGUNDO PREMIO: 5677
Resultado del sorteo Dominical del 18 de octubre
PRIMER PREMIO: 5677
- Letras: CDCA
- Serie: 20
- Folio: 15
SEGUNDO PREMIO: 1558
TERCER PREMIO: 3304