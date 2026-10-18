Lotería Dominical Entretenimiento -  18 de octubre de 2026 - 17:31

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo Dominical del 18 de octubre de 2026

Chakatín anunció los números de la pirámide para el sorteo Dominical del 18 de octubre y resulta que los que siguieron consejos, ganaron.

Piramide de Chakatín

Piramide de Chakatín

Instagram/@chakatinoficial
Ana Canto
Por Ana Canto

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la pirámide del sorteo Dominical del 18 de octubre de 2026.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la pirámide son: 4 - 2 - 3 - 7

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 12 - 27 - 24 - 37

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo Dominical del 18 de octubre de 2026:

SEGUNDO PREMIO: 5677

Resultado del sorteo Dominical del 18 de octubre

PRIMER PREMIO: 5677

  • Letras: CDCA
  • Serie: 20
  • Folio: 15

SEGUNDO PREMIO: 1558

TERCER PREMIO: 3304

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