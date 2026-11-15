Clima en Panamá: Frente frío se aproxima al Caribe y el IMHPA advierte sobre lluvias significativas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por episodios de lluvias significativas, ante la aproximación de un frente frío a la región occidental del Caribe. Las condiciones meteorológicas podrían provocar aguaceros considerables en diferentes sectores del país durante las próximas horas.
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¿Qué provincias y comarcas de Panamá están bajo aviso por lluvias?
El IMHPA prevé episodios de lluvias y aguaceros considerables en las siguientes regiones:
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Comarca Emberá.
Sectores de Darién.
Sectores de Panamá.
Comarca Guna Yala.
Colón.
Veraguas.
Comarca Ngäbe-Buglé.
Bocas del Toro.
Chiriquí.
Las principales áreas bajo vigilancia son:
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Vertiente del Caribe.
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Cordillera Central.
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Región Oriental.
En el resto del país también se esperan episodios esporádicos de lluvias y aguaceros de variada intensidad.
¿Hasta cuándo estará vigente el aviso de lluvias del IMHPA?
El aviso de vigilancia emitido por el IMHPA estará vigente hasta las 11:59 p. m. del lunes 16 de noviembre de 2026.
La institución explicó que las condiciones previstas están relacionadas con un frente frío próximo a ingresar a la región occidental del Caribe.
Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales del IMHPA y prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias significativas.