Clima en Panamá: Frente frío se aproxima al Caribe y el IMHPA advierte sobre lluvias significativas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por episodios de lluvias significativas, ante la aproximación de un frente frío a la región occidental del Caribe. Las condiciones meteorológicas podrían provocar aguaceros considerables en diferentes sectores del país durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico de la meteoróloga Pilar López, las lluvias afectarán principalmente sectores de la vertiente del Caribe, la cordillera Central y la región oriental del territorio nacional.

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¿Qué provincias y comarcas de Panamá están bajo aviso por lluvias?

El IMHPA prevé episodios de lluvias y aguaceros considerables en las siguientes regiones:

Comarca Emberá.

Sectores de Darién.

Sectores de Panamá.

Comarca Guna Yala.

Colón.

Veraguas.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Bocas del Toro.

Chiriquí.

Las principales áreas bajo vigilancia son:

Vertiente del Caribe.

Cordillera Central.

Región Oriental.

En el resto del país también se esperan episodios esporádicos de lluvias y aguaceros de variada intensidad.

¿Hasta cuándo estará vigente el aviso de lluvias del IMHPA?

El aviso de vigilancia emitido por el IMHPA estará vigente hasta las 11:59 p. m. del lunes 16 de noviembre de 2026.

La institución explicó que las condiciones previstas están relacionadas con un frente frío próximo a ingresar a la región occidental del Caribe.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales del IMHPA y prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias significativas.