IFARHU: centros de entrega de la tarjeta PUNCH este lunes 16 de noviembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que, del lunes 16 al viernes 20 de noviembre de 2026, realizará la entrega de 7,186 tarjetas PUNCH del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Emberá-Wounaan y comunidades de difícil acceso de Darién.

La institución informó que el desembolso asciende a B/.1,420,000 y beneficiará a 13,675 estudiantes de estas regiones del país.

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Pagos del IFARHU el lunes 16 de noviembre

Sambú

Jingurundo

Río Sábalo

Sambú

Centros de pago: Cancha de Puerto Indio y Sambú

Chepigana

Garaniché

Centro de pago: Escuela José de la C. Herrera

El IFARHU desembolsará B/.1,420,000 del 16 al 20 de noviembre, con la entrega de 7,186 tarjetas PUNCH del PASE-U, beneficiando a 13,675 estudiantes de la comarca Emberá-Wounaan y comunidades de difícil acceso de Darién.



Presentar cédula vigente para retirar. pic.twitter.com/khHa2tDjeR — IFARHU (@IFARHU) November 13, 2026

¿Qué deben presentar los beneficiarios para retirar su tarjeta PUNCH?

El IFARHU informó que los beneficiarios deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de retirar la tarjeta.

Además, deberán verificar que el saldo correspondiente aparezca reflejado en su aplicación PUNCH antes de acudir a la entrega.

La institución destacó que esta jornada permitirá avanzar en la distribución de las tarjetas y los desembolsos del PASE-U a estudiantes de comunidades de difícil acceso.