Confirmada la presentación de SUCCUS en el Teatro Balboa, de entrada libre con registro previo

Confirmada la presentación de SUCCUS en el Teatro Balboa. Cortesía

El Teatro Balboa recibirá tres funciones de SUCCUS, una obra panameña de danza contemporánea que combina música original y artes visuales. La presentación está a cargo de la Compañía Wa·táa, programa principal de Red de Arte Libre, con el apoyo del Ministerio de Cultura, y podrá disfrutarse con entrada libre y registro previo en http://succusdanzacontemporanea.eventbrite.fr/. Las funciones serán el miércoles 25 de noviembre, a las 10:30 a. m. y 7:00 p. m., y el jueves 26, a las 10:30 a. m. La obra tiene una duración de 45 minutos.

Las funciones serán el miércoles 25 de noviembre, a las 10:30 a. m. y 7:00 p. m. Cortesía Lo vivido tras el sismo de octubre también ha puesto en primer plano el valor de acompañarse. Aunque SUCCUS fue creada antes de esa emergencia, su reflexión sobre la cooperación, la convivencia y el cuidado mutuo encuentra un sentido cercano para las familias panameñas. Compartir una función en el teatro puede ser una manera de volver a encontrarse, hacer una pausa y disfrutar juntos de un espacio cultural.

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