Confirmada la presentación de SUCCUS en el Teatro Balboa, de entrada libre con registro previo

El Teatro Balboa recibirá tres funciones de SUCCUS, una obra panameña de danza contemporánea que combina música original y artes visuales. La presentación está a cargo de la Compañía Wa·táa, programa principal de Red de Arte Libre, con el apoyo del Ministerio de Cultura, y podrá disfrutarse con entrada libre y registro previo en http://succusdanzacontemporanea.eventbrite.fr/. Las funciones serán el miércoles 25 de noviembre, a las 10:30 a. m. y 7:00 p. m., y el jueves 26, a las 10:30 a. m. La obra tiene una duración de 45 minutos.
La convocatoria está abierta a amigos, familias, centros educativos, equipos deportivos, adultos mayores y personas que deseen asistir por su cuenta. Los interesados en sumarse a alguna de las tres presentaciones de entrada libre, con registro previo, pueden escribir al correo [email protected] , enviar un mensaje a la cuenta de Instagram @cie.wataa o acceder a http://succusdanzacontemporanea.eventbrite.fr/.