Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2026 - 16:09

Confirmada la presentación de SUCCUS en el Teatro Balboa, de entrada libre con registro previo

El Teatro Balboa recibirá tres funciones de SUCCUS, una obra panameña de danza contemporánea que combina música original y artes visuales.

Confirmada la presentación de SUCCUS en el Teatro Balboa.

Confirmada la presentación de SUCCUS en el Teatro Balboa.

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El Teatro Balboa recibirá tres funciones de SUCCUS, una obra panameña de danza contemporánea que combina música original y artes visuales. La presentación está a cargo de la Compañía Wa·táa, programa principal de Red de Arte Libre, con el apoyo del Ministerio de Cultura, y podrá disfrutarse con entrada libre y registro previo en http://succusdanzacontemporanea.eventbrite.fr/. Las funciones serán el miércoles 25 de noviembre, a las 10:30 a. m. y 7:00 p. m., y el jueves 26, a las 10:30 a. m. La obra tiene una duración de 45 minutos.

Las funciones ser&aacute;n el mi&eacute;rcoles 25 de noviembre, a las 10:30 a. m. y 7:00 p. m.

Las funciones serán el miércoles 25 de noviembre, a las 10:30 a. m. y 7:00 p. m.

Lo vivido tras el sismo de octubre también ha puesto en primer plano el valor de acompañarse. Aunque SUCCUS fue creada antes de esa emergencia, su reflexión sobre la cooperación, la convivencia y el cuidado mutuo encuentra un sentido cercano para las familias panameñas. Compartir una función en el teatro puede ser una manera de volver a encontrarse, hacer una pausa y disfrutar juntos de un espacio cultural.

La convocatoria est&aacute; abierta a todas las personas que deseen asistir por su cuenta.

La convocatoria está abierta a todas las personas que deseen asistir por su cuenta.

La convocatoria está abierta a amigos, familias, centros educativos, equipos deportivos, adultos mayores y personas que deseen asistir por su cuenta. Los interesados en sumarse a alguna de las tres presentaciones de entrada libre, con registro previo, pueden escribir al correo [email protected] , enviar un mensaje a la cuenta de Instagram @cie.wataa o acceder a http://succusdanzacontemporanea.eventbrite.fr/.

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