CEPANIM 2026: ¿Dónde deberán asistir los cónyuges de beneficiarios fallecidos este lunes?

Beneficiarios de CEPANIM deben verificar su cita en la plataforma digital.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este lunes 16 de noviembre se llevará a cabo la entrega de Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora ( Cepanim ) a los cónyuges de beneficiarios fallecidos.

De acuerdo con la coordinadora de la Oficina de Entrega del Cepadem y Cepanim, Carmen Jaén, informó que aproximadamente 38,500 cónyuges ya se encuentran registrados en la plataforma para participar en este proceso.

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Cepanim 2026: ¿dónde se entregarán los certificados a los cónyuges?

De acuerdo con la información proporcionada por el MEF, la entrega de los certificados se realizará en diferentes puntos del país.

Los lugares habilitados son:

Ciudad de Panamá: Megápolis, antiguo Multicentro, cuarto piso.

Panamá Oeste: terrenos de la Feria de La Chorrera.

Resto del país: diferentes oficinas regionales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Jaén explicó que las entregas se organizarán mediante citas para facilitar la atención de los beneficiarios registrados, y que los cónyuges registrados recibirán un correo electrónico con la fecha de su cita, utilizando la dirección que proporcionaron durante su inscripción en la plataforma.

También podrán verificar la información directamente en el formulario de registro: https://cepanim.mef.gob.pa/portal.