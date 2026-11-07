Pago de CEPANIM: jubilados piden incluir otros bancos para negociar certificados y evitar descuentos elevados

Los jubilados y pensionados solicitaron que otras entidades bancarias puedan recibir y negociar los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM), ante su preocupación por los descuentos que se aplican al momento de hacer efectivos estos documentos.
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Jubilados cuestionan descuentos al negociar los CEPANIM
Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento de Jubilados, hizo un llamado a las entidades financieras para que evalúen alternativas que permitan a los beneficiarios negociar los certificados en condiciones más favorables.
El dirigente cuestionó el porcentaje que, según indicó, se descuenta al negociar los certificados y consideró necesario contar con otras opciones bancarias.
¿Cuándo entregarán los CEPANIM a herederos y reclamantes?
Se espera que durante la próxima semana el Ministerio de Economía y Finanzas informe la fecha en que comenzará la entrega de los CEPANIM a las personas herederas o reclamantes.
Por el momento, no se ha precisado una fecha oficial para iniciar esta nueva etapa del proceso.
Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los anuncios del MEF para conocer el calendario y los procedimientos correspondientes.