Panamá Nacionales -  7 de noviembre de 2026 - 12:35

Pago de CEPANIM: jubilados piden incluir otros bancos para negociar certificados y evitar descuentos elevados

Jubilados solicitan que otros bancos negocien los CEPANIM ante descuentos cercanos al 21 %. El MEF prepara el anuncio de entrega a herederos.

CEPANIM - PAGOS A JUBILADOS

CEPANIM - PAGOS A JUBILADOS

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los jubilados y pensionados solicitaron que otras entidades bancarias puedan recibir y negociar los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM), ante su preocupación por los descuentos que se aplican al momento de hacer efectivos estos documentos.

La petición surge mientras se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anuncie la próxima semana la fecha de entrega de los certificados a los herederos y reclamantes de beneficiarios fallecidos.

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Jubilados cuestionan descuentos al negociar los CEPANIM

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento de Jubilados, hizo un llamado a las entidades financieras para que evalúen alternativas que permitan a los beneficiarios negociar los certificados en condiciones más favorables.

“Lo que sí hay que hacer es un llamado a algunas otras entidades bancarias, si hay algún estudio bancario adicional que no sea el que tiene el Banco Nacional, que no ha cambiado, y cuando tú llevas los cuatro documentos te quitan un 21 %. Eso para mí es negociar demasiado con nuestro sacrificio”, expresó Cortés. “Lo que sí hay que hacer es un llamado a algunas otras entidades bancarias, si hay algún estudio bancario adicional que no sea el que tiene el Banco Nacional, que no ha cambiado, y cuando tú llevas los cuatro documentos te quitan un 21 %. Eso para mí es negociar demasiado con nuestro sacrificio”, expresó Cortés.

El dirigente cuestionó el porcentaje que, según indicó, se descuenta al negociar los certificados y consideró necesario contar con otras opciones bancarias.

¿Cuándo entregarán los CEPANIM a herederos y reclamantes?

Se espera que durante la próxima semana el Ministerio de Economía y Finanzas informe la fecha en que comenzará la entrega de los CEPANIM a las personas herederas o reclamantes.

Por el momento, no se ha precisado una fecha oficial para iniciar esta nueva etapa del proceso.

Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los anuncios del MEF para conocer el calendario y los procedimientos correspondientes.

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