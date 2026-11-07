Pago de CEPANIM: jubilados piden incluir otros bancos para negociar certificados y evitar descuentos elevados

Los jubilados y pensionados solicitaron que otras entidades bancarias puedan recibir y negociar los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) , ante su preocupación por los descuentos que se aplican al momento de hacer efectivos estos documentos.

La petición surge mientras se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anuncie la próxima semana la fecha de entrega de los certificados a los herederos y reclamantes de beneficiarios fallecidos.

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Jubilados cuestionan descuentos al negociar los CEPANIM

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento de Jubilados, hizo un llamado a las entidades financieras para que evalúen alternativas que permitan a los beneficiarios negociar los certificados en condiciones más favorables.

Se espera que para la próxima semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anuncie la fecha de entrega de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) a las personas herederas o reclamantes. pic.twitter.com/J37eeHTEbF — Telemetro Reporta (@TReporta) November 7, 2026

“Lo que sí hay que hacer es un llamado a algunas otras entidades bancarias, si hay algún estudio bancario adicional que no sea el que tiene el Banco Nacional, que no ha cambiado, y cuando tú llevas los cuatro documentos te quitan un 21 %. Eso para mí es negociar demasiado con nuestro sacrificio”, expresó Cortés. “Lo que sí hay que hacer es un llamado a algunas otras entidades bancarias, si hay algún estudio bancario adicional que no sea el que tiene el Banco Nacional, que no ha cambiado, y cuando tú llevas los cuatro documentos te quitan un 21 %. Eso para mí es negociar demasiado con nuestro sacrificio”, expresó Cortés.

El dirigente cuestionó el porcentaje que, según indicó, se descuenta al negociar los certificados y consideró necesario contar con otras opciones bancarias.

¿Cuándo entregarán los CEPANIM a herederos y reclamantes?

Se espera que durante la próxima semana el Ministerio de Economía y Finanzas informe la fecha en que comenzará la entrega de los CEPANIM a las personas herederas o reclamantes.

Por el momento, no se ha precisado una fecha oficial para iniciar esta nueva etapa del proceso.

Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los anuncios del MEF para conocer el calendario y los procedimientos correspondientes.