CEPANIM para familiares de fallecidos: ¿qué se sabe de la entrega anunciada para noviembre?

Con la llegada de noviembre, aumenta la expectativa entre los familiares de beneficiarios fallecidos que esperan recibir los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) , luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunciara que durante este mes comenzaría la entrega de estos documentos a las personas viudas.

La medida forma parte del proceso de distribución de los certificados que mantiene la institución en distintas regiones de Panamá.

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¿Cuándo entregarán los CEPANIM a las personas viudas?

De acuerdo con lo anunciado por el MEF, la entrega de los certificados CEPANIM a las personas viudas de beneficiarios fallecidos está prevista para noviembre de 2026.

Sin embargo, la institución aún no ha especificado las fechas exactas en las que comenzará este proceso, los centros de atención habilitados ni los requisitos que deberán presentar los solicitantes.

El @Mef_Pma confirmó que en el mes de noviembre iniciará la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) a las personas viudas. pic.twitter.com/3jvwp830ZQ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

Por lo tanto, las personas que esperan recibir estos documentos deberán mantenerse atentas a las próximas comunicaciones oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Qué deben hacer los familiares de beneficiarios fallecidos?

Mientras se anuncia el calendario de entrega, se recomienda a los interesados:

Consultar los canales oficiales del MEF para conocer las fechas de atención.

Esperar la publicación de los requisitos correspondientes a las personas viudas.

Verificar cuáles serán los centros autorizados para retirar los certificados.

Evitar acudir a las oficinas sin confirmar previamente que el proceso de entrega para este grupo haya comenzado.

La entrega de los CEPANIM continúa como parte del reconocimiento de los intereses por mora correspondientes a los beneficiarios contemplados en la normativa.

Por el momento, el MEF no ha confirmado un día específico de noviembre para que las personas viudas puedan retirar sus certificados.