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Sismo en Panamá | Familias en Quebrada Grande permanecen en una galera y esperan que sus viviendas sean reconstruidas

Varios moradores de Quebrada Grande, en la provincia de Veraguas, se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a los deslizamientos, las condiciones de inseguridad del terreno y las afectaciones ocasionadas por el terremoto ocurrido el 9 de octubre. Actualmente permanecen refugiados en una galera y esperan que las autoridades gestionen la reconstrucción de sus viviendas.