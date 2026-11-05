Panamá Nacionales -  5 de noviembre de 2026 - 16:34

Agroferias del IMA: lugares y horarios de venta para el viernes 6 y sábado 7 de noviembre

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 6 y sábado 7 de noviembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Viernes 6 de noviembre

Veraguas

Distrito de Mariato:

  • Cuadro deportivo de Llano Catival cabecera.

  • Cancha Deportiva de Quebro.

Agroferias del sábado 7 de noviembre

Comarca Ngäbe Buglé

Distrito de Ñole Duima:

  • Junta Comunal de Cerro Iglesia.

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