Agroferias del IMA: lugares y horarios de venta para el viernes 6 y sábado 7 de noviembre

Agroferias del IMA en Panamá.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 6 y sábado 7 de noviembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Viernes 6 de noviembre Veraguas Distrito de Mariato: Cuadro deportivo de Llano Catival cabecera.

Cancha Deportiva de Quebro. ¡Atención! Tenemos agroferia en el distrito de Mariato



Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/Iw5n9zF5uo — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 4, 2026 Agroferias del sábado 7 de noviembre Comarca Ngäbe Buglé Distrito de Ñole Duima: Junta Comunal de Cerro Iglesia. ¡Atención! Tenemos agroferia en el distrito de Nole Duima.



Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/iYhclxYTua — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 5, 2026