Agroferias del IMA: lugares y horarios de venta para el viernes 6 y sábado 7 de noviembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 6 y sábado 7 de noviembre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Viernes 6 de noviembre
Veraguas
Distrito de Mariato:
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Cuadro deportivo de Llano Catival cabecera.
Cancha Deportiva de Quebro.
Agroferias del sábado 7 de noviembre
Comarca Ngäbe Buglé
Distrito de Ñole Duima:
- Junta Comunal de Cerro Iglesia.