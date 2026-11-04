Arraiján Nacionales -  4 de noviembre de 2026 - 17:54

Sismo de magnitud 3.9 se registra en Arraiján este 4 de noviembre

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud preliminar 3.9 al noroeste de Arraiján.

Sismo de magnitud 3.9 se registra en Arraiján.

Sismo de magnitud 3.9 se registra en Arraiján.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un sismo de magnitud preliminar 3.9 se registró a las 5:38 p. m. de este miércoles 4 de noviembre de 2026, al noroeste del distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

El movimiento sísmico fue reportado por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, que compartió la información preliminar sobre la ubicación y magnitud del evento.

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De acuerdo con el reporte inicial del Instituto de Geociencias, los datos del sismo son los siguientes:

  • Fecha: miércoles 4 de noviembre de 2026.

  • Hora: 5:38 p. m.

  • Magnitud preliminar: 3.9.

  • Ubicación: al noroeste de Arraiján, Panamá Oeste.

Hasta el momento, la información compartida no precisa la profundidad del sismo ni reporta posibles daños materiales o personas afectadas.

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