Sismo de magnitud 3.9 se registra en Arraiján este 4 de noviembre

Un sismo de magnitud preliminar 3.9 se registró a las 5:38 p. m. de este miércoles 4 de noviembre de 2026, al noroeste del distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.
Sismo en Arraiján: ¿Qué se sabe del movimiento telúrico?
De acuerdo con el reporte inicial del Instituto de Geociencias, los datos del sismo son los siguientes:
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Fecha: miércoles 4 de noviembre de 2026.
Hora: 5:38 p. m.
Magnitud preliminar: 3.9.
Ubicación: al noroeste de Arraiján, Panamá Oeste.
Hasta el momento, la información compartida no precisa la profundidad del sismo ni reporta posibles daños materiales o personas afectadas.